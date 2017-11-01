Samanyolu Haber /Gündem / Şile açıklarında radardan kayboldu! /01 Kasım 2017 10:16

Şile açıklarında radardan kayboldu!

Şile açıklarında bir gemi radardan kayboldu!

Şile açıklarında radardan kayboldu!

Şile açıklarında bir kargo gemisinin radardan kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Gemide yaklaşık 10 mürettebat olduğu belirtiliyor.
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