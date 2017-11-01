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Şile açıklarında radardan kayboldu!
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Şile açıklarında radardan kayboldu!
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01 Kasım 2017 10:16
Şile açıklarında radardan kayboldu!
Şile açıklarında bir gemi radardan kayboldu!
Şile açıklarında bir kargo gemisinin radardan kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Gemide yaklaşık 10 mürettebat olduğu belirtiliyor.
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