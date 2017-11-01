Milli Eğitim Bakanlığı değerler eğitimini Ensar Vakfı'na bıraktı

Çocuklara cinsel istismar olaylarının merkezinde yer alan Ensar Vakfı, Niğde’deki imam hatip liselerinde “değerler eğitimi” verecek, masrafları devlet karşılayacak! Kısa adı SODES olan Sosyal Destek Programı için toplanan paralar Ensar Vakfı’na verilecek.





Birgün’ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığıyla (MEB) imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla okullarda etkinliğini artıran Ensar Vakfı’na bir destek de Kalkınma Bakanlığından geldi. Kalkınma Bakanlığı, 2008 yılında “Dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak” amacıyla oluşturduğu Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Ensar’a tam yetki verdi. Bakanlık ile Ensar arasında imzalanan protokolle vakfın Niğde’deki tüm imam hatip okullarında “Kuşaktan Kuşağa Değerler Eğitimi” vereceği öğrenildi.





PARASI DEVLETTEN





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, “Eşimden sonra en çok Ensar Vakfı Başkanını görüyorum” sözleriyle yakınlığını ifade ettiği vakfın, SODES ile sağlanan kaynakla sürdüreceği eğitimin detayları paylaşılmadı.