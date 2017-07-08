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Siirt'te HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı
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Siirt'te HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı
/
08 Temmuz 2017 10:12
Siirt'te HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı
Siirt'te, HDP ve DBP il yöneticileri ile iki partinin meclis üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Siirt'te HDP ve DBP il yöneticileri ile parti meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan parti üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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