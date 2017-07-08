Adalet Yürüyüşü'nde son 3 kilometre kararı

Kılıçdaroğlu: Son 3 kilometreyi yalnız yürüyeceğim





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde sona gelindi. 15 Haziran’da Ankara’da başlayan ve 400 kilometreyi geride bırakan yürüyüş, bugünkü 16.5 kilometre ile tamamlanacak.







CHP lideri Kılıçdaroğlu konvoyun konakladığı Tuzla’da yürüyüşe başlamadan önce kısa bir açıklama yaptı. Yürüyüş sürecinde dört mevsimi yaşadıklarını, Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu protesto ve desteklerle ilgili de şunları söyledi, “Yürüyüşe ilgi gösterenler de protesto edenler de oldu. Biz barışçıl bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşadık. Destek veren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, protesto eden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Siyasetin bu kültüre ulaşması güzel.”





Güvenlik güçlerine de özverileri nedeniyle teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Halkın polisi, jandarması olunca sorun olmuyor” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu mitingle ilgili de uyarılarda bulundu. Buna göre miting alanına ‘adalet’ yazılı pankartlar, Atatürk posteri ve Türk bayrağı dışında döviz, bayrak, afiş alınmayacak. Kılıçdaroğlu, CHP’nin amblemi 6 oka da izin verilmeyecegini, başka bayrak taşıyanları ‘provokatör’ olarak göreceklerini söyledi.





TEK BAŞINA 3 KİLOMETRE YÜRÜYECEK





9 Temmuz Pazar günü Maltepe’de yapılacak mitinge nasıl gideceğini de anlatan Kılıçdaroğlu, “Dragos’tan miting alanına olan 3 kilometreyi yalnız yürüyeceğim” dedi. Destek vermek isteyenlerle miting alanında buluşacağını belirten Kılıçdaroğlu, bu karara da yürüyüşçülerin saygı göstermesini istedi.





GÜVENLİK ARTTI





Yürüyüşün İstanbul ayağında artırılan güvenlik önlemlerine polis helikopteri de eşlik etti. Helikopter yürüyüş güzergahı boyunca güvenlik uçuşu yaptı.