Samanyolu Haber /Sağlık / Sigaraya tek tip paket uygulaması geliyor /16 Kasım 2018 03:11

Sigaraya tek tip paket uygulaması geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sigara yasaklarını da genişletiyor.

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 Bu düzenlemelerden biri 2016 yılında torba yasaya giren ancak daha sonra torba yasadan çıkarılan sigarada tek tip paket uygulaması.

Marka paketin yüzde 5'i aşmayacak

T24'ün haberine göre marka paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kuralları ve yasakları düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek. Bu süre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

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