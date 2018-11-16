Bitcoin'de sert düşüş

Kripto para devi Bitcoin yaklaşık olarak yüzde 14 değer kaybederek gündemini damgasını vurmuş durumda. Söz konusu durum hakkında yayınlanan rapora göre, sanal para biriminin geçtiğimiz yıl kripto pazar hacmi 96 milyar dolara gerilemişti.







Bitcoin değeri





Bu durum yatırımcıların gözünü bir hayli korkutsa da sanal para birimi hızla pazar hacmini genişleterek yeniden zirveye ulaşmıştı. Şimdi ise pazar hacmini yeniden gerileten sanal para birimi 180 milyar dolar seviyesinde yol almaya devam ediyor.





Önde gelen birçok sanal birimi de ortalama yüzde 10‘luk bir düşüş yaşadı.





Açıklanan rakamlara göre Ripple yüzde 9.2 değer kaybederken, Ethereum ise yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Bunun haricinde ise Bitcoin Cash‘de yaklaşık yüzde 8.7 bir düşüş yaşayarak yatırımcıları bir hayli tedirgin etti.