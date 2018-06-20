Samanyolu Haber /Ekonomi / Sigaraya %50 zam gelecek /20 Haziran 2018 16:34

Sigaraya %50 zam gelecek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 24 Haziran'daki çifte seçim sonrası ilk olarak sigaraya zam geleceğini söyledi. Kahveci'ye göre ilk zam en az yüzde 50 civarında olabilir.

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Kahveci’nin "Süreç belli ise sonuç değişir mi!" başlığıyla yayımlanan köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Seçimlerden sonra büyük zamlar ve vergiler gelecek. Bu nerede ise kesin. Bakmayın Mehmet Şimşek’in “Bu sefer tasarruf edeceğiz” dediğine.

Ankara çok para harcamaya alıştı.

Bugüne kadar hiç tasarruf etmedi.

Hiç harcama kısmadı.

Seçim sonrası muhtemeldir ki, ilk olarak sigara zamları gelecek. En az yüzde 50 zam gelebilir.

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Ankara onca parayı topluyor da, çok mu iş yapıyor?

Toplanan paraya baktığınızda inanın devede kulak. Hatta daha az harcama yapıldığı 2003-2008 arasında, kamu hizmeti kalitesi daha çok arttı. Şimdi hem harcama artıyor, hem de hizmet kalitesi düşüyor.

Bir okurum yazmıştı: “70 sente muhtaç olduğumuz dönemde bile köprülerimizi kendimiz yapıyorduk. Şimdi ekonomimiz uçuyor diyoruz ama bir köprümüzü bile kendimiz yapamıyoruz. Çok ama çok yüksek kar payı (Hazine garantisi) ile yatırımları özel sektöre yaptırıyoruz”

Önümüzde dönemde bizi daha da verimsiz kamu yatırımları bekliyor.

Yine özel sektörün boğazına yapışılacak. Yine devlet bol keseden harcayacak. Ve devran böyle devam edecek…

Para teorisinde ise bizi bekleyen asıl tehlike, fısıldanan ama uygulamaya geçmeyen fikirler.

– Yerli ve milli para gelecek. Değeri de altınla ilişkilendirilecek.

– Merkez Bankası kafasına göre iş yapamayacak.

– Enflasyonu düşürmek için emir-komuta ile önce faizler indirilecek.
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