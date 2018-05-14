Samanyolu Haber /Ekonomi / SGK'nın açığı AKP döneminde tarihi zirvede! /14 Mayıs 2018 12:57

SGK'nın açığı AKP döneminde tarihi zirvede!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) finansman açığının AKP iktidarı döneminde tarihi zirve yaparak 34.045 milyar TL'ye çıktığı belirtildi.

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Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş ve Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçe sunumu SGK'nın mali gelir gider dengesinin giderek bozulduğunu ortaya koyuyor. 2017'de 51.7 milyar TL devlet katkısına rağmen SGK bütçesi 24.1 milyar TL açık vermişti.

2018'de ise SGK finansman açığının tarihi zirve yaparak 34.045 milyar TL'ye çıkacağı 2018 bütçe sunumunda belirtildi. Bu da yüzde 29'luk artış anlamına geliyor.

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç'ın yaptığı çalışmaya göre, AK Parti hükümeti döneminde (2003-2017) SGK'nın gelir-gideri arasındaki dengesizlik kronik hale geldi ve parmak hesabı ile toplam 301 milyar TL açık oluştu.

Habere göre, 2011'de kurumun giderleri 140 milyar 715 milyon TL iken, 16 milyar 235 milyon liralık açık oluştu. Bu yıldan sonra kurumun açığı her geçen yıl artarak 2018'de 34.045 milyar TL'ye çıktı.
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