Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'dan HDP'ye tehdit: Evet suçluyum ama... /14 Mayıs 2018 13:01

Çakıcı'dan HDP'ye tehdit: Evet suçluyum ama...

Kırıkkale Keskin T tipi cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı, ‘basın danışmanı’ Ferhat Aydoğan aracılığıyla açıklama yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, siyasetçileri ve gazetecileri kapsayan af çağrılarına tepki olarak, ‘ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri’ olarak nitelendirdiği organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ın da serbest bırakılmasının gündeme alınmasını talep etmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Bu tartışmalara dahil olan Alaattin Çakıcı ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye tehditlerde bulundu.

Kırıkkale Keskin T tipi cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı, ‘basın danışmanı’ Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Devlet Bahçeli’yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle,ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. Senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Devlet Bahçeli’ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye’nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar” dedi.

Mektubunda, “Evet kriminal suçluyum ama vatan haini değilim” ifadesini kullanan Çakıcı, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da adını anarak, talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını öne sürdü.

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