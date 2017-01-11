Samanyolu Haber /Gündem / SGK Sistemi çöktü, muayenelerde sorun çıktı /11 Ocak 2017 15:20

SGK Sistemi çöktü, muayenelerde sorun çıktı

SAĞLIK Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında bağlantıyı sağlayan online işletim sistemi Medula’da alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle SGK sistemi saat 10.30’da kapattı. Hastanelere sistemin kapandığı yönünde bilgilendirme yapıldı. Mağduriyet yaşanmaması için acil vakalar ve diğer hastalara hizmet verilmeye çalışılıyor.

SGK Sistemi çöktü, muayenelerde sorun çıktı

Sağlık Bakanlığı ile SGK arasındaki bağlantıyı sağlayan Medula adlı online işletim sistemi, saat 10.20 sıralarında alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle kapatıldı.

SGK sistemin kapatılmasıyla ilgili ilgili kurumlara bilgi verdi. Bazı hastalar muayene olamadan evlerine dönmek zorunda kaldı. Mağduriyet yaşanmaması için acil vakalar ve diğer hastalara hizmet verilmeye çalışılıyor.

SGK tarafından yapılan açıklamada; "Kurumumuz alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Medula sistemimizde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 10.20’den itibaren hizmet verilememektedir. En kısa zamanda sistem yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Hizmet verilemeyen süre zarfında manuel reçete ve manuel işlemlere izin verilecektir" denildi.
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