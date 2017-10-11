Samanyolu Haber /Gündem / SGK çalışanlarına operasyon /11 Ekim 2017 10:44

SGK çalışanlarına operasyon

Ankara’daki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eski çalışanları hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen cemaatine yönelik soruşturması kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 17 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.

SGK'nın 17 eski çalışanının gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandı. 
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