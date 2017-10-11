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SGK çalışanlarına operasyon
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11 Ekim 2017 10:44
SGK çalışanlarına operasyon
Ankara’daki Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eski çalışanları hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen cemaatine yönelik soruşturması kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 17 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.
SGK'nın 17 eski çalışanının gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandı.
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