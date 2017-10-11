Dolar yeniden 3.70 sınırını aştı, euro yeni rekor kırdı

ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5.0 dolayında tırmanan ve gerginliğin azalmasıyla da eski düzeylerine doğru inişe geçen dolar yeniden 3.70 lirayı, euro da 4.37 lirayı aştı.

Yeni günün ilk işlemlerinde 3.7118 liraya kadar çıkan dolar 3.70 - 3.71 lira aralığında, 4.3841 lirayı gören euro da 4.37 - 4.38 lira aralığında hareket ediyor

Brent petrol 56.68, altının ons fiyatı da 1288.15 dolardan işlem görüyor.





3.67'NİN ALTINA KADAR İNİLDİ





Vize gerilimi ile haftaya hızlı başlayan ve 3.73 civarında dengelenen dolar/TL, ilk tepkinin ardından dün daha sakin bir seyir izledi ve geri çekilmeye başladı. Güne 3.69 seviyesinin hemen altında başlayan ve bir ara 3.71 seviyesine hareketlenen kur, özellikle öğleden sonra yaşadığı düşüşle 3.6620 seviyesine kadar gevşedi.





Vize krizinde ortamın daha sakin bir hal aldığına dikkat çeken analistler, yumuşamanın sürmesi halinde TL'de toparlanmanın süreceğini belirtiyor. Teknik açıdan, kurda 3.6750 takip ediliyor. Kurun bu seviyenin altında kalması 3.65'i gündeme getirecek. Yukarı hamlelerde yeniden 3.70 seviyesine doğru ivmelenme görülebilir.