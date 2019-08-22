Samanyolu Haber /Gündem / SGK çalışanı suçüstü yakalandı /22 Ağustos 2019 22:44

SGK çalışanı suçüstü yakalandı

Tekirdağ'da polisin 8 göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç. çıktı.

SHABER3.COM

Tekirdağ'da polisin 8 göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç. çıktı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Yunanistan'a yasadışı yollardan gitmek isteyen göçmenlerin Yunanistan sınırına götürüleceği bilgisini aldı.

Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulaması noktasında önlem alan polis, göçmenleri taşıdığını belirlenen 34 BL 4792 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Pakistan ve Bangladeş uyruklu 8 göçmen yakalanırken, 1 şişme bot ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü C.Ç.'nin İstanbul'da SGK'da hizmetli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, C.Ç.'nin sorgusu sürüyor.
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