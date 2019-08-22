Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Türkiye'ye yaptığı teklifi resmi olarak geri çekti /22 Ağustos 2019 22:53

ABD, Türkiye'ye yaptığı teklifi resmi olarak geri çekti

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin, Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satış teklifini resmi olarak geri çektiğini yazdı.

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Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberinde Patriot teklifini geri çekme kararının Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık "misilleme" olduğu belirtildi.

CNN'e konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. Teklifimizin süresi doldu." dedi.

3,5 MİLYAR DOLARLIK FÜZE SİSTEMİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, 2018 yılı aralık ayında 3,5 milyar dolarlık Raytheon Patriot füze sisteminin Türkiye'ye muhtemel satışına onay verildiğini duyurmuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD, Rus hava savunma sistemi S-400lerin teslimatının başlamasına tepki olarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.

TÜRKİYE TEDARİK ZİNCİRİNDEN ÇIKARILDI

Lockheed Martin bunun üzerine Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlanacağını açıklayıp Türkiye'deki şirketleri üretim zincirinden çıkardı.

Trump yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine Ankara'ya CAATSA yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağına dair ise açıklama yapmadı.


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