Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım vefat etti

91 yaşındaki Sami Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikâyetiyle İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
SON ANLARINDA BABASINI YANINDAYDI
Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.
Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapan Sami Yıldırım, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı görevinden 1979’da emekli olmuştu.
Yıldırım emekliliğinin ardından 1982 yılında açılan Yamanlar Koleji’nin ilk müdürülüğünü yaptı.