Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'ın ardından Mardin'de de seçimden bir gün sonra harekete geçmişler /23 Ağustos 2019 14:52

Diyarbakır'ın ardından Mardin'de de seçimden bir gün sonra harekete geçmişler

Diyarbakır Valisi ile aynı gün yani seçimin ertesi günü 1 Nisan 2019 günü Mardin Valisi'nin de kayyım atanması için bakanlığa başvurduğu ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’dan sonra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için de seçimin ertesi günü harekete geçtiği anlaşıldı. Mardin Valisi de aynı Diyarbakır Valisi gibi 1 Nisan 2019 günü daha mazbatalar alınmadan İçişleri Bakanlığı’na yazmış.

31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması için yazılan yazının girişinde “Mardin Valiliğinin 01.04.2019 tarih ve 4381 sayılı, 06.08.2019 tarih ve 10110 sayılı yazıları ve eklerinde” ifadesiyle başlayarak, Türk hakkında açılan soruşturmalar sıralanıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; valiliğin yazdığı yazıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 18 Ağustos 2019 günü onay veriyor. Yazıya göre Türk’ün görevden alınması için seçimin ertesi günü Valilik harekete geçmiş görünüyor.
 

Ahmet Türk’ün görevden alınmasına gerekçe olan soruşturmaların ise Başkan seçilmeden öncesine ait olduğu görülüyor. Başkan seçildikleri sonra “akrabalarını işe aldığı”, “şehit yakınlarını ve bazı birimlerde çalışanların işten çıkarıldığı” yönündeki iddiaların ise Ceza Hukukunun görevi olmadığı, işten çıkarılanların işe geri dönmek için mahkemeye başvuracağı ifade ediliyor.

Mahkemeye başvuracak

Görevden almanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle Ahmet Türk’ün göreve dönmek için İdare Mahkemesine başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınması için seçimden 1 gün sonra valiliğin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 2016 yılında da Ahmet Türk’ün yerine kayyım olarak atanmıştı. Yaman seçimden sonra ise Mardin Valisi olarak göreve devam etmişti.
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