Samanyolu Haber /Dünya / Ses kayıtları doğrulandı, IŞİD lideri Bağdadi yaşıyor /06 Ekim 2017 08:27

Ses kayıtları doğrulandı, IŞİD lideri Bağdadi yaşıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu.

Ses kayıtları doğrulandı, IŞİD lideri Bağdadi yaşıyor

Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon, söz konusu ses kaydı üzerinde yapılan incelemelerin Bağdadi'nin yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Pahon, "ABD istihbarat kurumları Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken bu da Bağdadi'nin en azında ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir" dedi.
ABD istihbaratının ses kaydının nerede alındığını tespit edip etmediğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınan Pahon, "Yerini herkesten çok bilmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Geçen ay Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen 46 dakikalık bir ses kaydı yayınlanmıştı. Kayıttaki kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden olmuştu.

Pentagon da bu kaydı incelemeye aldığını bildirmişti.

Kayıtta konuşan kişi, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniyordu.
Ses kaydının ait olduğu kişi ayrıca Ortadoğu'da IŞİD'e düzenlenen bombardıman ve saldırılara karşılık örgüt mensuplarının Batılı şehirlerde daha fazla saldırı gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyordu.
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