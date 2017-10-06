‘Müftülere nikah yetkisi’ İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.





Tasarı dün Meclis’te yeniden görüşülmesi için sevk edildiği alt komisyonda AKP’nin çoğunluk oylarıyla kabul edilmişti.







‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.





Aile Bakanı ve İçişleri Bakanı reddetmişti





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, imamlara nikah yetkisi verilmeyeceğini savunmuş, “O konuda hassas olmak lazım. İlçe ve il müftülerine yetki veriliyor sadece. Tasarıda ‘Şuna devredilir’ demiyor. Bence böyle de kalmalı. Müftü kıysın nikâhı; imam niye kıysın?” demişti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tasarıyla ilgili dini nikahın resmileşmesi gibi bir uygulama ve önerinin söz konusu olmadığını savunmuştu: “Nikahın şekliyle ilgili bir düzenleme yok. Sadece nikahı kıyacak devlet memurlarına bir ilave söz konusu.”





Düzenleme şöyle: “Bakanlık il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.”