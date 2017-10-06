Samanyolu Haber /Gündem / ‘Müftülere nikah yetkisi’ İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi /06 Ekim 2017 08:25

‘Müftülere nikah yetkisi’ İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi içeren tasarı, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

‘Müftülere nikah yetkisi’ İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Meclis’e sunulan tasarıya göre il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklenecek.

Tasarı dün Meclis’te yeniden görüşülmesi için sevk edildiği alt komisyonda AKP’nin çoğunluk oylarıyla kabul edilmişti.

‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Aile Bakanı ve İçişleri Bakanı reddetmişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, imamlara nikah yetkisi verilmeyeceğini savunmuş, “O konuda hassas olmak lazım. İlçe ve il müftülerine yetki veriliyor sadece. Tasarıda ‘Şuna devredilir’ demiyor. Bence böyle de kalmalı. Müftü kıysın nikâhı; imam niye kıysın?” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tasarıyla ilgili dini nikahın resmileşmesi gibi bir uygulama ve önerinin söz konusu olmadığını savunmuştu: “Nikahın şekliyle ilgili bir düzenleme yok. Sadece nikahı kıyacak devlet memurlarına bir ilave söz konusu.”

Düzenleme şöyle: “Bakanlık il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.”
<< Önceki Haber ‘Müftülere nikah yetkisi’ İçişleri Komisyonu’nda... Sonraki Haber >>

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:33