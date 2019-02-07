Seri katil akıllı çıktı!

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz'in 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü.







İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.

Hakim Mehmet Adil Saraçoğlu, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nin, davaya konu sahte belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için yaptığı incelemeye ilişkin rapor düzenlediğini, raporda, belgelerin kandırma kabiliyetine ilişkin yorumun mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildiğini belirtti.





ATALAY FİLİZ: RAPORA DİYECEĞİM YOK





Hakim Saraçoğlu, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetine ilişkin olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor gönderildiğini belirtti. Raporda, sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş bildirildiği tutanağa geçildi.



Rapora karşı diyeceği sorulan Atalay Filiz, "Rapora diyeceğim yok" dedi.





Filiz'in avukatı Merve Uçanok, Adli Tıp Kurumu'nun yolladığı raporda belgelerin aldatma kabiliyetine ilişkin değerlendirme yapmadığını belirterek, "Sadece mahkemenin değerlendirme yapmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir. Yeniden bilirkişi atanarak ayrıntılı inceleme yapılmasını talep ediyoruz. İğfal kabiliyeti suç değerlendirmesinde önemli bir konu" dedi.





'MÜVEKKİLİN PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞINA DAİR BULGULAR VAR'





Müvekkilinin suç ehliyeti yönünden de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını söyleyen Uçanok, şöyle devam etti:



"Erenköy'de ilgili doktorlar tarafından sadece iki kez müşahadeye tabi tutulmuştur. Her biri yaklaşık 2-3 dakika süren kısa görüşmelerden ibaret görüşmeler oldu. Mahkemenin aslında ara kararında talep ettiği hususlar değerlendirilmeden, benzer bir çok ceza yargılaması dosyasında üstünkörü bir şekilde bir kanaatle karar verildiği görüşündeyiz. Bu nedenle müvekkilin psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olduğu bulguları gösterecek nitelikte bir çok nokta bulunmaktadır. Bu hususların sağlıklı bir şekilde açıklığa kavuşturulması için dilekçemizde talep ettiğimiz hususların mahkemece değerlendirilmesini, buna göre bir karar verilmesini talep ediyoruz."





DURUŞMA ERTELENDİ





Uçanok'un yeni bilirkişi raporları alınması yönündeki talebinin önümüzdeki celse karara bağlamaya karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.



