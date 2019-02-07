Almanya'ya iltica eden Türk sayısı ilk kez Kürtleri geçti... Gelenlerin yarısı üniversite mezunu

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurularında artış sürerken, başvuru sahiplerinin eğitim seviyesinin de önemli ölçüde yükseldiği ortaya çıktı.







DW Türkçe'nin Die Welt gazetesinden aktardığı habere göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) kurum içi bir istatistiği Türkiye'den iltica başvurusu yapan her iki kişiden birinin üniversite mezunu olduğunu ortaya koydu.







2018 yılının ilk yarısında Türkiye'den yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin yüzde 48'inin üniversite mezunu olduğu, buna karşın diğer ülkelerden yapılan başvurularda üniversite mezunu olanların ortalamasının yüzde 17 olduğu belirtildi.





BAMF'ın analizinde Türk başvuru sahiplerinin eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu, ancak verilerin adayların beyanlarına dayandığı ve başvurularına olumlu yanıt almak umuduyla adayların kendilerini daha başarılı göstermiş olabileceğinin de göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.





ARTIŞ TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ DURUMLA İLGİLİ





İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkler 10 bin 655 başvuruyla Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında altıncı sırada yer almıştı. 2017'de bu rakam 8 bin 483 olarak kaydedilmişti.

Welt gazetesinin sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'den iltica başvurularındaki artışın ülkedeki siyasi durumla ilgili olduğu tespitinde bulundu.





BAŞVURULARIN KABUL ORANI DA DEĞİŞTİ: TÜRKERİN YÜZDE 71, KÜRTLERTİN YÜZDE 12





Welt'in haberine göre 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 4 bin 383 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt'e karşın sadece bin 197 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk iltica başvurusunda bulunurken 2018'de Türk ilticacıların sayısı Kürtleri geride bıraktı. Geçen yıl 4 bin 67 Kürt'e karşılık 5 bin 776 Türk Almanya'ya iltica başvurusu yaptı.





Darbe girişimi sonrası başvuruların kabulündeki oranlarda da değişim yaşandı. 2016 yılında başvurusu kabul edilen Türk ve Kürt Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların oranı yüzde 7'de seyrederken 2018 Kasım ayı sonu itibarıyla toplamda yüzde 40'a ulaştı. Türklerin başvurularındaki kabul oranı yaklaşık yüzde 71'e yükselirken Kürtlerde bu oran yüzde 12'de kaldı.







BİRÇOK DİPLOMAT VE KAMU GÖREVLİSİ DE İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNDU





Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi sonrasında Türkiye'den birçok diplomat ve kamu görevlisi de iltica başvurusunda bulundu. Bakanlık 2018 yılında 316 diplomatik pasaportlu ve 115 kamu görevlisinin başvuru yaptığını, rakamların eş ve çocukları da içerdiğini bildirdi.





BEYİN GÖÇÜ





Rakamları Welt gazetesine değerlendiren göç uzmanı Jochen Oltmer Türkiye'den bir beyin göçü olduğunu söyleyerek "Bir tarafta siyasi takibata uğrayanlar, diğer tarafta birçok genç yurt dışında okumak gibi nedenlerle ülkeyi terk ediyor" dedi.



Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) yetkilisi Wiebke Bachmann da Türkiye'den beyin göçünü doğrularken 2017'den itibaren Almanya'da üniversite öğrenimi görmek isteyen Türk gençlerin sayısının arttığına dikkat çekti.





Öte yandan Almanya'nın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kökenini hangi yöntemle tespit ettiğine dair haberde bir bilgi yer almadı.