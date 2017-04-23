Sergen Yalçın teknik direktörlüğü bıraktı

Gençlerbirliği ile oynanan maçı kaybeden Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın görevi bıraktığını açıkladı.





Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçtan sonra konuşan Sergen Yalçın, "İlk maçlardaki isteğimiz dibe vurmuş durumda. Bu kadar düşüş mantıklı değil. Bütün oyuncularda bu kadar düşüş olmaz. Çok enteresan. Başarı olunca herkes üstleniyor ama, bir başarısızlık varsa sorun bizdedir" ifadelerini kullandı.





Yalçın, "Antrenmanda çalışmayan futbolcular var. Sıkıntılar yaşadık, teknik ekip olarak da konsantremizi yitirdik. Takımdan kopan, takımın düzenini bozan oyuncular var. Başkana iki futbolcunun takımda olmaması gerektiğinin raporunu verdim" diyerek istifa ettiğini duyurdu.





Sergen Yalçın, Kayserispor'da 12 maça çıktı. Yalçın bu mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.