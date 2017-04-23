Yeni Şafak'ın o manşeti neden buharlaştı?

Sansüre uğrayan haber, 15 Temmuz Tiyatrosu ile kıyıma uğrayan Hava Kuvvetleri'nde yaşanan pilot sıkıntısını gündeme getiriyordu.





TSK'dan çeşitli gerekçelerle ayrılan ve sivil havayolu şirketlerinde çalışmaya başlayan pilotların zorunlu bir süre ile göreve çağrılması yönünde çalışmalar yapıldığı ve bunu sağlamak için yaptırımlara müracaat edileceği anlatılıyordu.





Kıymet Sezer imzalı haber, 23 Nisan sabahı ile birlikte buhar oldu...









İşte gece yarısı sosyal medyada paylaşılan 23 Nisan 2017 tarihli Yeni Şafak'ın 1.sayfası













İşte baskıya giden 23 Nisan 2017 tarihli Yeni Şafak'ın 1.sayfası









İşte Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Albayrak'ın gece yarısı gazetenin 1.sayfasını paylaştığı tweet:







