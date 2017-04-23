Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Şafak'ın o manşeti neden buharlaştı? /23 Nisan 2017 14:02

Yeni Şafak'ın o manşeti neden buharlaştı?

Yeni Şafak'ın sahibi olan Albayrak Grubu'nun yönetim kurulu üyesinin gece Twitter'da paylaştığı Yeni Şafak 1.Sayfa Görselinde yer alan haber güneş doğduğunda buhar oldu! Öyle ki, haber sadece manşetten düşürülmekle kalmadı, adeta internetten kazındı...

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Sansüre uğrayan haber, 15 Temmuz Tiyatrosu ile kıyıma uğrayan Hava Kuvvetleri'nde yaşanan pilot sıkıntısını gündeme getiriyordu.

TSK'dan çeşitli gerekçelerle ayrılan ve sivil havayolu şirketlerinde çalışmaya başlayan pilotların zorunlu bir süre ile göreve çağrılması yönünde çalışmalar yapıldığı ve bunu sağlamak için yaptırımlara müracaat edileceği anlatılıyordu.

Kıymet Sezer imzalı haber, 23 Nisan sabahı ile birlikte buhar oldu...


İşte gece yarısı sosyal medyada paylaşılan 23 Nisan 2017 tarihli Yeni Şafak'ın 1.sayfası



İşte baskıya giden 23 Nisan 2017 tarihli Yeni Şafak'ın 1.sayfası


İşte Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Albayrak'ın gece yarısı gazetenin 1.sayfasını paylaştığı tweet:


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