Şener Şen'den Akpınar ve Gezen çıkışı

Oyuncu Şener Şen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından dolayı hedef göstermesinin ardından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı alan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında açıklama yaptı.







Hürriyet gazetesinden Gülin Arslan'a konuşan Şener Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Demokrasilerde bunlar hiç hoş şeyler değil. Neden? Demokrasilerde bütün yöneticiler eleştiriye hazırlıklı olmalı. Demokrasi yönetimi övmekten ibaret değildir” dedi. Şen ayrıca eleştirenlerin de eleştirilerini ‘demokrasi ortamına zarar vermeyecek şekilde’ yapmalarının önemli olduğunu söyledi.