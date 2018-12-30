Batık TRT dizilerini reklam alamasa da yayınlayacak

Sayıştay raporuna göre, 2016 yılında milyonlarca lira zarar eden TRT, özel kanalların bu yıl reklam alamadığı için 2019'un ilk üç haftasında dizi yayınlamama kararına uymuyor. TRT reklam piyasasının haline rağmen dizilerini yayınlayacak.





Türkiye’de her sektör zorda olduğu gibi kültür endüstrisi de sıkıntılı bir dönemden geçiyor.





Bazı gazeteler kağıt masrafları yüzünden kapanırken kitap yayıncıları euro ile aldıkları kağıtlar yüzünden sıkıntı çekiyorlar. Televizyon sektörü de ekonomik krizden etkilendi.





Bu yıl reklam verenler istenen harcamayı yapmayacağı için diziler ocak ayının ilk üç haftasında yayında olmayacak.





Buradaki tek istisna kurum ise TRT. Devlet kanalı yılın ilk üç haftasında da dizilerini yayınlamaya devam edecek.





Vatandaşın tek ucuz eğlencesi televizyon izlemek olsa da sürekli zarar eden TRT’nin daha az bir reklam geliri ile dizi yayınlayacak olması dikkat çekti.





2017 yılının ocak ayında yayımlanan Sayıştay’ın 2016 TRT raporuna göre 2015 yılında TRT’nin 146 milyon 972 bin TL zarar ettiği ortaya çıkmıştı.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ‘ticari sır’ diye açıklamaktan kaçındığı TRT’nin dış programlar için yaptığı astronomik harcamalar Sayıştay raporlarında yer aldı. Kurum dışından alınan program ve haberler için geçen yıl 882 milyon 135 bin lira öderken, kiralanan program giderleri yüzde 152,9 arttı.





Kurumun hizmet alımları önceki dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 1 milyar 47 milyon 373 bin lira olarak gerçekleşti. Hizmet alımlarının yüzde 84.2’sini yurtiçi ve yurtdışından alınan haber, program ve yapım giderleri oluşturdu. 2017 yılında kurum dışında yaptırılan programlara yüzde 6.2’lik artışla 383 milyon 510 bin TL ödenirken haberler için de 445 milyon 75 bin lira TL ödeme yapıldı.





Bu arada “Hizmetinden yararlandırılan kurum dışı şahıslara ödemeler” adı altında 53 milyon 550 bin lira aktarıldı. Kurum dışından kiralanan program giderleri de yüzde 152,9 oranında artışla 2017 yılında 14 milyon 607 bin 327 TL oldu.





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