Sen misin 'Muhtarlar Toplantısı'na gitmeyen!

Erdoğan mitingine gitmeyen muhtara kayyım!





24 Şubat'ta Manisa'da Erdoğan'ın düzenlediği toplu açılış ve referandum mitingine katılmayan muhtar görevden alındı. Düzenlenen mitinge çevre il ve ilçelerden bir çok kişi otobüslerle getirilirken, Salihli ilçesi Gaffar Okkan Mahallesi Muhtarı Kamuran Kocaman, mitinge katılmadığı için görevden alındığı ortaya çıktı.





Mitinge gitmediği için aynı gün ilçe Kaymakamlığı'na çağırılan Kocaman'a görevden alındığının tebliğ edildiği ve gerekçe olarak hakkında ertelenen bir cezanın gösterildiği belirtildi. Kocaman'ın yerine ise başka bir muhtar atandı.





MİTİNGE GİTMEYİNCE KAYMAKAM ARADI





Yaşadıklarını anlatan Kocaman, 24 Şubat günü Erdoğan'ın Manisa'da düzenlediği mitinge gitmemesi üzerine ilçe kaymakamının kendisini aradığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Manisa'ya gelmiş. Beni de aradılar işim olduğu için toplantıya gidemedim. Kaymakam aradı. 'Sen mahallede misin bir yere gitmedin mi?' diyerek toplantıya gidip gitmediğimi sordu. Gitmediğimi işimin olduğunu söyledim. Bana 'Öğleden sonra gel görüşelim seninle' dedi. Öğleden sonra gittiğimde ise bana görevden alındığımı söyledi" dedi.





'İŞÇİYİM, ÇALIŞIYORUM NASIL MİTİNGE GİDEYİM?'





Görevden alınmasının gerekçesinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini söyleyen Kocaman, kendisine gerekçe olarak hakkında daha önce ertelenen bir cezanın öne sürüldüğünü belirtti. Kocaman, "Gerekçe olarak ben 2009 yılında İzmir'de bir ehliyet almıştım, sürücü belgesi. Bu kursun sertifikası yokmuş. 2010 yılında bu ehliyet sahtedir diye bizden geri aldılar. 2014 yılında seçime girdim. 2015 yılında ehliyet için 2 yıl 1 ay gibi bir hapis cezası alacağıma dair karar geldi. Cezalar ertelendi. Ehliyet gerekçe değil. Benim gibi binlerce insan var. Kursun yaptığı sahtekarlığı bize mal etmeleri de iyi bir şey değil. Toplantıya gitmediğim için görevden alındığımı düşünüyorum başka ne olabilir ki?" diye kaydetti.





Kendisinin işçi olduğunu ve çalıştığını belirten Kocaman son olarak "Nasıl gideyim toplantıya, gidemedim işçi bir insanım. Çalışıyorum, muhtarlık maaşı ile nasıl geçineyim?" dedi.





MUHTARLAR DERNEĞİ: GEREKÇE İLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK





Konuya ilişkin konuşan Salihli Muhtarlar Derneği yetkilileri ise Kocaman'ın hangi gerekçe ile görevden alındığını bilmediklerini söyledi. Görevden alınma durumunu çevreden duyduklarını ve Kocaman'ın yerine başka bir muhtar atandığını belirten yetkililer, "Açığa alınma durumundan bilgimiz var ancak ne gerekçeyle açığa alındığını bilmiyoruz. Yerine başka bir muhtar atandı. Kendisi gelip söylemedi. Biz yalnızca açığa alındığını duyduk. Haziran'da seçim var orada. Yasalarımız öyle gerektiriyor. Haziran'ın ilk haftasında seçim olur" dedi.





SARAY'A GİTMEYEN MUHTARA DA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI





Öte yandan Ocak ayında da Erdoğan tarafından gelenekselleştirilen muhtarlar buluşmasına katılmayı reddeden Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Çarşı Mahallesi’nin muhtarı Gökhan Bahadır hakkında da ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma açılmıştı