Osmanlı Ocakları AKP'ye bayrak açtı!





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde kurulan ve büyüyen Osmanlı Ocakları hakkında kirli ilişki ve rant iddiası sonrası kavga büyüyor.





Aydınlık'ın haberine göre AKP’nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş konuyla ilgili soruya “Osmanlı Ocakları ile AK Parti arasında hiçbir organik veya inorganik bağ yoktur” dedi. Finans desteği konusunda ise AKP Mali ve İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ü işaret etti. Ataş, göreve gelir gelmez Osmanlı Ocakları ve AKP’nin bir bağı olmadığına dair teşkilatlara genelge yazdığını söyledi. Ataş, ‘Erdoğan rantı’ iddiasına ise “Recep Tayyip Erdoğan ismini kim kullanıyorsa ahlaksızlık yapıyor, şerefsizlik yapıyor bu kadar açık ve net söylüyorum” cevabını verdi.





Rant kavgası tartışmasına AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'de katıldı. Dişli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AKP ile Osmanlı ocaklarının arasını benim üzerimden açma gayretini kınıyorum. Osmanlı Ocaklarının her ferdi beni bir abi olarak bilir. Kuruluş aşamasında Osmanlı Ocaklar başkanı bazen fikrimi sormuş danışmalarımız Olmuştur. Özel işlerim nedeni ile son zamanda görüşemiyoruz. Üye aidatı almayan, Bağış kabul etmeyen STK'lara şahsım üzerinden saldırıları kabul etmem mümkün değildir." dedi.













BİZİMLE UĞRAŞMAYIN





Tartışmalar üzerine Osmanlı Ocakları, AKP'yi sert sözlerle açıktan hedef aldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da AKP'ye seslenerek “Bizimle uğraşmayı bırakın, 16 Nisan'da AK Parti'ye rağmen evet diyeceğiz” dedi. Canpolat 23 Mart Perşembe akşamı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden açıklamalarda bulundu. Canpolat, “Biz kimsenin yalakası değiliz. Biz vatanın ve milletin yalakasıyız. Kaç kuruşunuz geçti buraya, ne istiyorsunuz Osmanlı Ocakları'ndan” ifadelerini kullandı.













