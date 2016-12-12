Sen ağlama kardeşim





Şehit polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, dün akşam İstanbul’dan uçakla Kayseri’ye getirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan şehitlerin cenazeleri, bu sabah yakınları ve meslektaşları tarafından alınarak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada İke ve Börklüoğlu için tören düzenlendi.





Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuggeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, şehit Yasin İke’nin babası Üzeyir, annesi Yeter, ağabeyi Adem İke ile ablaları Keziban Eser ve Arife Arıkan; Osman Börklüoğlu’nun babası İsmail, annesi Sevilay, eşi Özge Börklüoğlu ve kardeşleri, her iki şehidin yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.













ŞEHİT KOCASINA ELİNDEKİ FOTOGRAFLA KOŞUP SARILDI





Şehit polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun Türk bayrağına sarılı cenazeleri alana girer girmez, yakınlarının gözyaşları ve feryatları birbirine karıştı. Şehit yakınları tabutlara adeta koşarak kapandı. 2.5 aylık şehit polis memuru Osman Börklüoğlu’nun eşi Özge, kocasıyla düğün günü çekilmiş fotoğrafıyla kocasının tabutuna doğru koşarak sarıldı. Birlikte oldukları fotoğrafı, şehit polis eşinin tabutuna doğru gösterircesine tutan acılı Özge Börklüoğlu’nu, yakınları, cenazeden güçlükle uzaklaştırdı.















AĞLAYAN POLİSİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ





Bu arada bazı şehit yakınları bayıldı. Tören sırasında bir şehit yakını da tabutun başında beklerken ağlayan polis memurunun gözyaşlarını sildi.





Yasin İke’nin ablası Keziban Eser, ”Bizim şehitlerimiz ay yıldızlı bayrağa sarıldı. PKK’lılar, dağlarda, inlerde yaşayıp, geberiyor” diye bağırdı. Şehit yakınlarından yaşlı bir kadının, ”Türkiye’nin düşmanı çok. Ağlayıp da onları sevindirmeyin” diye gözyaşı döktü. Şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan duaların ardından şehit 2 polis memurunun cenazesi, Emniyet Müdürlüğü’ndeki törenin ardından Hunat Camisi’ne getirildi.