Selefi imam Mossad görevlisi çıktı

Mısır’da yayımlanan el-Ahram gazetesinin haberine göre bir camide imamlık yapan ve IŞİD için adam devşiren Ebu Hafs’ın gerçek adının Benyamin Efraim olduğu ortaya çıktı.





YDH'nin aktardığına göre Libya güvenlik güçleri, Bingazi kentinde yakalanan şahsın sorgusunda İsrail vatandaşı olduğunun ve Mossad için çalıştığının anlaşıldığını açıkladı.





Ebu Hafs’ın daha önce de çeşitli Arap ve İslam ülkelerinde Mossad için faaliyetlerde bulunduğunun belirtildiği haberde asıl adı Benyamin Efraim olan şahsın IŞİD’e girerek cihatçılarla birlikte Bingazi kentine geldiği ifade edildi.





IŞİD’e bağlı bir birliğin liderliğini yapan Benyamin Efraim’in sorgusu sırasında IŞİD-İsrail ilişkileri konusunda bilgiler verdiği bildirildi.