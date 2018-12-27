Şeker fabrikası özelleştirmesinde hesap tutmadı, peş peşe ihale iptali var

Milli Gazete'nin haberine göre Nisan ayında alelacele satışa çıkarılan ve satış ile fabrikaların devri sürecinde birçok kanunsuzluğa imza atılan şeker özelleştirmesinde, yanlış hesap Bağdat’tan döndü. Erbakan’ın fabrikası olarak bilinen ve Türkiye’nin en önemli şeker fabrikalarının arasında gösterilen Ilgın şeker fabrikasıyla birlikte Burdur ve Yozgat şeker fabrikasının satış ihalesi iptal edildi. Ilgın, Burdur ve Yozgat şeker fabrikalarının satış ihalesinin iptal edilmesi, özelleştirme ihalesi yapılan diğer fabrikaların satış ihalesinin de yeniden sorgulanmasını gündeme getirdi.





Özelleştirme İdaresi’nin şeker fabrikalarındaki bütün hesapları bozuldu. Hiçbir stratejiye dayanmadan alelacele fabrikaları Nisan ayında satışa çıkaran Özelleştirme İdaresi, Ilgın, Burdur ve Yozgat şeker fabrikalarının devrini alıcı firmalara yapamadığı için satışını iptal etmek zorunda kaldı. Nisan ayında özelleştirilen ancak alıcı firmaların para bulamamasından dolayı devredilemeyen 3 şeker fabrikasının ihalesi iptal edildi. 3 şeker fabrikasının ihalesinin iptal edilmesi, Özelleştirme İdaresi’nin şeker özelleştirmesindeki bütün hesaplarını bozdu.







KAYNAK BULAMADIKLARI HALDE DEVRİ BUGÜNE KADAR BEKLETİLDİ





Geçtiğimiz Nisan ayında yangından mal kaçırırcasına yapılan şeker özelleştirmesinde 13 şeker fabrikasının satış ihalesi yapılmıştı. Ilgın, Burdur ve Yozgat şeker fabrikalarının devriyse bugüne kadar yapılamamıştı. Üç fabrikanın devrinin yapılmamasında alıcı firmaların kaynak bulamamaları etkili olmuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, geçtiğimiz haftalarda TBMM KİT Komisyonu’nda üç fabrikanın devrine ilişkin sorulara, fabrikaların Aralık ayının sonunda sahiplerine devrinin yapılacağını açıklamıştı. Ancak üç fabrikayı alan firmaların yeniden bir süre uzatımı istedikleri fakat bunun büyük bir krize neden olacağı öngörülerek süre uzatımı verilmedi.







