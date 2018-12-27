Havuzda tiraj tehdidi: Sonunuz böyle olur

Odatv'de yer alan habere göre Milliyet gazetesinde, Vatan gazetesinin kapatılmasının ardından tartışma yaratacak bir olayın yaşandığı öğrenildi.





Vatan gazetesi ile Milliyet gazetesinde çalışanlar aynı binada hizmet veriyordu. Aynı holdinge sahip olan iki gazetenin çalışanları farklı olsa da çalışma binaları arasında bir kat fark vardı. Vatan gazetesinin kapatılmasının ardından çalışanların olduğu bölüm de boşaltıldı.





Fakat bu bölüm Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı tarafından farklı şekilde kullanıldı. Edinilen bilgiye göre Belovacıklı, Milliyet’te çalışan gazetecileri Vatan’ın boş kalan katına indirerek, düşen tirajlar nedeniyle “uyardı.”





Önceden boş katta 80 gazetecinin çalıştığını belirten Belovacıklı, boş salonu göstererek tirajların düşmesinin engellenmesini istedi.



