Şehitlerden 8'inin kimliği belli oldu

İŞTE SÜLEYMAN SOYLU’NUN AÇIKLAMALARI







Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12’si yoğun bakımda. 6’sı ağır yaralı. Şehit sayımız konusundaki şu anda kimlik çalışmaları yapılıyor. 8 evladımızın kimliği adli tabiblikçe tespit edildi. Bugün Kayseri’de milletimizin başına gelen hepimizi derinden üzmüştür. Bu ülkemizin birliği ve beraberliğine kasttır. Bu Türkiye’nin hedeflerine kasttır.





Arkadaşlarımızda ifade etmek istiyoruz. Türkiye’de terör bitecektir. Buna kararlıyız.





Bu eylem türü dünyanın en alçak eylem türüdür.





Kahramanlarımıza güvenliğe ve yanısıra sağduyuya davet ediyorum. Bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği kaos oluşturmaktır. Buna müsade etmeyeceğiz. Toplumun bütün kesiminde bugüne kadar gösterilen destek ve sabrı bekliyoruz.

Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralı evlatlarımıza cenabı Allah’tan şifa diliyoruz. Olağanüstü bir hazırlıkla ve müdahale ile evlatlarımızı hastaneye yetiştirdiler. Onlara gerekli tedavileri yapıyorlar.

Sabah Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Savunma Bakanımız’la beraber olay yerine gittik. Hastaneye hemen gitmedik. Çünkü kalabalıklığın içinde müdahale rahat yapılsın diye.