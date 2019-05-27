Şehit Anaları Başkanı'ndan AKP'ye sert çıkış!

Avukatlarıyla görüş yasağı kaldırılan teröristbaşı Öcalan’ın son bir ay içerisinde ikinci kez mektubu okundu. Bebek katilinin hapisteki teröristlere yazdığı ve avukatları tarafından okunan mektubu, teröristbaşının PKK’yı yine İmralı’dan yönetmeye başlaması olarak yorumlandı.







Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba, “Görünen köy kılavuz istemiyor. İkinci çözüm süreci geliyor. Belli. Biz farkındayız. İktidar bu kadar şehit ailesini üzüyor. Perişan ediyor. Huzursuz ediyor. Allah’a havale ediyorum.” dedi.





“AKP YİNE BEBEK KATİLİNE SIĞINIYOR”





Akbaba sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz çocuklarımızı vatan için şehit verdik. Bizimkiler gitti başka şehit olmasın diye. Ama artık ne şehidin değeri var, ne vatanın değeri var, ne cumhuriyetin değeri var, ne gazetecinin değeri var. Onu tartaklat, bunu sustur. Ama bu yapılanların bir gün ayaklarına dolanacağı hiç akıllarına gelmiyor. AKP o kadar çaresiz kaldı ki, yine bebek katiline sığınıyor.”





“BAHÇELİ İKTİDARIN YAPTIKLARINI SAVUNMAKLA GÖREVLİ”





Eleştirisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelten Pakize Akbaba, “Bahçeli ise iktidarın yanında etkisiz. Sadece iktidarın yaptıklarını savunmakla görevli. Güvendiğim üç- beş basın organı var, gerçekleri Türkiye ile paylaşan. Türkiye’nin gerçeği budur. Gazetecileri susturmak için saldırılar yaptırılıyor. Ama millet susmayacak. Hakla, adaletle kazanılan mazbatayı alıyorlar. YSK hırsızlık yok, yolsuzluk yok diyor ama seçim iptal ediyor. O zaman sormazlar mı, hak terazisi senin sembolün değil mi? Milleti üzmeye ne hakkın var?”





AKP iktidarına yönelik eleştirilerini sürdüren Akbaba, “Hani CHP, PKK ile birlikteydi. PKK ile birlikte olup bu millete ihaneti kim etti herkes biliyor. Ülkeyi bu duruma düşürenin de kim olduğu ortada. Ne fabrika kaldı, ne arazi kaldı hiçbir şey kalmadı. Yanaşma düzenini beslemeye devam ediliyor. Hiçbirisi ne kanundan anlıyor, ne anayasa kaldı. Hiç olmazsa Allah’tan korkun. Bu nasıl Müslümanlık? Bu ülkeyi kuran kahramanlar taş üstüne taş koydular. Şimdi taş üstünde taş kalmadı.” dedi.





“İKTİDAR ROTAYI BEBEK KATİLİNE ÇEVİRDİ”





Akbaba sözlerini şöyle tamamladı; “İktidar baktık ki, Türk milleti uyanıyor. Tekrar rotayı bebek katiline çevirdi. Yine ona sığınıyor. İktidarın artık son çırpınışları. Allah’ın izniyle gidecekler. Şahit anaları her gün ah çekiyor. Telefon açıyorlar bana. ‘Biz çocuklarımızı vatan için şehit verdik, bununla teselli buluyoruz. Ama sen bizim çocuklarımızın katilini affedeni, onunla iş çevireni affetme ya Rabbim’ diyorlar. Bu dünyada da ahirette de elimiz yakalarında olacak. Şimdi de bedelli askerliği kalıcı yapıyorlarmış. Kendi çocukları zaten çürük aldı. Sayın cumhurbaşkanı, sen kolunu şehidin tabutunun üstüne koyup siyaset yapsan da, bu anaların ahından kaçamazsın.” dedi.