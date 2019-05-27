Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da beklenen son: Kurz'un başbakanlığı düştü /27 Mayıs 2019 20:34

Avusturya'da beklenen son: Kurz'un başbakanlığı düştü

Avusturya'da 'bağış karşılığı ihale' skandalının ardından azınlık hükümetine liderlik etmek durumunda kalan Başbakan Sebastian Kurz güvensizlik oylaması ile koltuğunu kaybetti. Eylülde düzenleneceği açıklanan erken seçimlere kadar yeni bir başbakan atanacak.

SHABER3.COM

Avusturya’da koalisyon ortağı olan faşist Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı video skandalının ardından Başbakan Sebastian Kurz için de beklenen son geldi. FPÖ’lü Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’ın partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinden pay önerdiği videonun ardından erken seçim kararı alan Kurz, parlamentodaki güvensizlik oyunu geçemedi.

Kurz’a karşı muhalefetteki Sosyal Demokratlar ile eski koalisyon ortağı FPÖ tarafından desteklenen güvensizlik oylaması, muhafazakâr başbakanın görevden alınması ile sonuçlandı. Kurz’un güvenoyu alamaması sonrasında,  devlet başkanının eylülde düzenlenecek genel seçimlere kadar bir başbakan ataması ve bu kişinin geçiş hükümeti kurması gerekiyor.

Avusturya hükümetinin sonunu getiren olay, Kurz’un eski koalisyon ortağı faşist Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı video sonrasında patlak vermişti. Kurz’un erken seçim çağrısı yapması ve FPÖ’nün bakanlarını çekmesi sonrası azınlık hükümetinin bu hafta güvensizlik oylaması ile düşmesi bekleniyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya'da beklenen son: Kurz'un başbakanlığı düştü Sonraki Haber >>

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:49:00