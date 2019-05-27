Avusturya'da beklenen son: Kurz'un başbakanlığı düştü

Avusturya’da koalisyon ortağı olan faşist Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı video skandalının ardından Başbakan Sebastian Kurz için de beklenen son geldi. FPÖ’lü Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’ın partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinden pay önerdiği videonun ardından erken seçim kararı alan Kurz, parlamentodaki güvensizlik oyunu geçemedi.







Kurz’a karşı muhalefetteki Sosyal Demokratlar ile eski koalisyon ortağı FPÖ tarafından desteklenen güvensizlik oylaması, muhafazakâr başbakanın görevden alınması ile sonuçlandı. Kurz’un güvenoyu alamaması sonrasında, devlet başkanının eylülde düzenlenecek genel seçimlere kadar bir başbakan ataması ve bu kişinin geçiş hükümeti kurması gerekiyor.





Avusturya hükümetinin sonunu getiren olay, Kurz’un eski koalisyon ortağı faşist Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin yer aldığı video sonrasında patlak vermişti. Kurz’un erken seçim çağrısı yapması ve FPÖ’nün bakanlarını çekmesi sonrası azınlık hükümetinin bu hafta güvensizlik oylaması ile düşmesi bekleniyordu.