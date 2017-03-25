Samanyolu Haber /Gündem / Şehidi pasta yaptı! /25 Mart 2017 15:28

Şehidi pasta yaptı!

Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali'nde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in pasta maketine yer verilmesi tepkilere neden oldu. Pastayı yapan Tuba Geçkil "Bu şov amaçlı hatıra olsun diye yapıldı. Yenmeyecek ki" diye kendini savundu.

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Şehit Ömer Halisdemir ‘pastası’ tepkilere neden oldu

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali, İstanbul’da Harbiye Askeri Müze'de başladı.  ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Formula 1 pilotu Michael Schumacher ve sanatçı Bob Marley'in aralarında bulunduğu pasta heykelleri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ancak sergide yer alan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in pasta heykeli tepkilere neden oldu. Bir şehidin pastasının yapılmasına tepki gösterenler, özellikle sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler.



PASTAYI YAPAN GEÇKİL: TEPKİLER ANLAMSIZ… YENMEYECEK Kİ!

Serginin sahibi pasta sanatçısı Tuba Geçkil ise tepkilere anlam veremediğini söyledi. Geçkil “Dün gazeteciler dahil birçok kişi sergiyi gezerek bol bol fotoğraf çektiler ve teşekkürlerini ilettiler. Bugün haber sitelerine ve sosyal medyaya baktığımda ise tepkilerle karşılaştım. Bunu esefle kınıyorum. Çünkü bu yenecek bir pasta değildi. Bu bir maket pastadır. Yenilmeyecek ki… Bunları sadece şov amaçlı yaptım” dedi.
 
‘HAFTAYA DA ATATÜRK’ÜN PASTASINI YAPACAĞIM’

Gerek sergi salonundaki görevlilerden gerekse yakın çevresinden de Şehit Ömer Halisdemir’in pasta maketini yapması konusunda eleştiri almadığını belirten Geçkil “Bunlar hatıra kalır ve kişiyi ölümsüzleştirir. Ben pasta sanatçısı olarak sanatımı icra ettim. Farklı noktalara çekilmesini kınıyorum. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğim bir başka sergide de Mustafa Kemal Atatürk’ün pasta maketini yapacağım” diye konuştu.
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