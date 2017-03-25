Erdoğan ateşle oynuyor

Erdoğan’ın “16 Nisan’dan sonra ilişkileri gözden geçireceğiz” sözleri AB ile gerilimi yeniden tırmandırdı.







Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, AB cephesinde, Erdoğan’ın 16 Nisan’dan sonra yeni bir sayfa açması beklenirken, AB de Ankara’ya karşı 16 Nisan’dan sonra tepkisini çok daha farklı hissettirme kararı aldı. Brüksel sadece ekonomik temelde ilişkilerin sürdürülmesine karşı. Bir AB yetkilisi “Bizim elimizde uygulayabileceğimiz çok daha fazla enstrüman var. Türkiye, ateşle oynuyor. Açık olalım, AB, Türkiye’den çok daha güçlü. Bize referandum sürecinde şantaj yapabilirler ama karşılıklı bir bağımlılık var. Bu karşılıklı bağımlılıktan en çok yararlanan Türkiye. Müzakere süreci Türkiye’nin yararına oldu; AKP’nin ekonomik başarısında AB’nin Türkiye’ye katkısı çok fazla” yorumunu yaptı.