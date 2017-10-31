'Şeddeli diktatör' kavgası mahkemelik oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Başsavcılığı'nın da Tezcan hakkında soruşturma başlattığı açıklandı.





'FAŞİST DİKTATÖRDÜR' DEMİŞTİ





Tezcan, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için yaptığı konuşmada dün şunları söylemişti:





"Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum: Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." (Şedde: Arapça'da üzerinde şedde işareti bulunan veya yan yana iki tane imiş gibi okunan harf-Türkçe'de ‘iki kat' şeklinde vurgu yapmak için kullanılır.)