Samanyolu Haber /Dünya / Seçimi kaybeden Malezya Başbakanına yolsuzluk operasyonu /12 Mayıs 2018 10:54

Seçimi kaybeden Malezya Başbakanına yolsuzluk operasyonu

Malezya eski başbakanı Necip Rezak'a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda kutu ve çantalar dolusu dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi. Operasyon sonrası halk sokaklara döküldü, eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.

SHABER3.COM

Malezya, yolsuzluk operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Ülkenin eski başbakanı Necip Rezak’a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda kutu ve çantalar dolusu dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.


HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sözcü'nün haberine göre, Malezya devlet televizyonu milyonlarca dolar, çok sayıda pırlanta ve elmasların bulunduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Dudak uçuklatan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan ülkede halk sokaklara döküldü, gösterilerde eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.

GÖREVDEN ALINMIŞLARDI

Eski başbakan Rezak’ın hükümeti döneminde kendisi ve ailesi yönelik soruşturma açan savcı ve emniyet yetkilileri görevden alınmıştı. Operasyonu Rezak iktidardan düşünce göreve getirilen eski savcı ve emniyet yetkililerinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Yetkililer Rezak’ın 10 ülke ile ticari bağının bulunduğunu belirtti ancak ülke isimlerini vermedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen eski Başbakan Necip Abdurrezzak’ın ‘Facebook’ hesabından ailesi ile birlikte bir haftalığına yurtdışı tatiline çıkacaklarını duyurmasından birkaç dakika sonra Malezya Göç İdaresi, bir açıklama yaparak, eski başbakan ve eşine seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

AKILLARA TÜRKİYE’Yİ GETİRDİ

Dolarların kutular içerisinde olması, Türkiye’deki bir bankanın genel müdürünün evine düzenlenen operasyonda ele geçirilenleri hatırlattı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçimi kaybeden Malezya Başbakanına yolsuzluk operasyonu Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:15