Seçimi kaybeden Malezya Başbakanına yolsuzluk operasyonu





YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI











Malezya, yolsuzluk operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Ülkenin eski başbakanı Necip Rezak’a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda kutu ve çantalar dolusu dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.Sözcü'nün haberine göre, Malezya devlet televizyonu milyonlarca dolar, çok sayıda pırlanta ve elmasların bulunduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Dudak uçuklatan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan ülkede halk sokaklara döküldü, gösterilerde eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.Eski başbakan Rezak’ın hükümeti döneminde kendisi ve ailesi yönelik soruşturma açan savcı ve emniyet yetkilileri görevden alınmıştı. Operasyonu Rezak iktidardan düşünce göreve getirilen eski savcı ve emniyet yetkililerinin gerçekleştirdiği belirtildi.Yetkililer Rezak’ın 10 ülke ile ticari bağının bulunduğunu belirtti ancak ülke isimlerini vermedi.Hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen eski Başbakan Necip Abdurrezzak’ın ‘Facebook’ hesabından ailesi ile birlikte bir haftalığına yurtdışı tatiline çıkacaklarını duyurmasından birkaç dakika sonra Malezya Göç İdaresi, bir açıklama yaparak, eski başbakan ve eşine seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.Dolarların kutular içerisinde olması, Türkiye’deki bir bankanın genel müdürünün evine düzenlenen operasyonda ele geçirilenleri hatırlattı.