Sıfırlamaya vakti olmamış.... Başbakan'ın evinde kutular içinde paralar ele geçirildi....

Malezya, yolsuzluk operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Ülkenin eski başbakanı Necip Rezak’a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda kutu ve çantalar dolusu dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.





HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ





Sözcü'nün haberine göre: Malezya devlet televizyonu milyonlarca dolar, çok sayıda pırlanta ve elmasların bulunduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Dudak uçuklatan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan ülkede halk sokaklara döküldü, gösterilerde eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.







