Sıfırlamaya vakti olmamış.... Başbakan'ın evinde kutular içinde paralar ele geçirildi....

Malezya, yolsuzluk operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Ülkenin eski başbakanı Necip Rezak’a yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda kutu ve çantalar dolusu dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirildi.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Sözcü'nün haberine göre: Malezya devlet televizyonu milyonlarca dolar, çok sayıda pırlanta ve elmasların bulunduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı. Dudak uçuklatan yolsuzluk operasyonuyla çalkalanan ülkede halk sokaklara döküldü, gösterilerde eski başbakan Rezak aleyhine sloganlar atıldı.
Malezya, Eski Başbakan Necip Abdurezzak ve eşine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen eski Başbakan Necip Abdurrezzak’ın ‘Facebook’ hesabından ailesi ile birlikte bir haftalığına yurtdışı tatiline çıkacaklarını duyurmasından birkaç dakika sonra Malezya Göç İdaresi, bir açıklama yaparak, eski başbakan ve eşine seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.