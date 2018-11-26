Seçime giderken belediyelerin ekonomik tablosu facia

AKP ve MHP, ‘Cumhur İttifakı’ ile yola devam kararı alırken İYİ Parti ve CHP’nin de ittifak modeli üzerinde arayışta olduğu biliniyor.







Ancak belediyelerin mali açıdan ne durumda oldukları kamuoyunun öncelikli konuları arasında yer almıyor.





Ekonomist, Yalçın Karatepe, Euronews için kaleme aldığı makalesinde, 2014’ten bu yana belediyelerin artan oranda bütçe açıkları verdiklerini söylüyor.





2014 yılında belediye gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 99 seviyesinde iken bu oran 2017 yılı sonunda yüzde 86,7’ye düşmüş. Tüm belediyelerin 2014 yılında 721 milyon olan bütçe açığı ise 2017 yılı sonunda 15 milyar liraya kadar çıkmış durumda.





Karatepe’nin aktardığına göre miktar olarak en fazla bütçe açığı veren belediye 7 milyar lira ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İkinci sırada 1,3 milyar ile İzmir, üçüncü sırada ise 1 milyar liralık açıkla Bursa yer alıyor.





Ancak bazı belediyelerde ise bütce fazlası veriliyor. 103 milyon lira ile Kilis Belediyesi en çok bütçe fazlası veren yerel yönetim olarak öne çıkıyor. Eskişehir 76 ve Rize 47 milyon lira ile onu takip ediyor.





Bütçe fazlasının gelirine oranı sırlamasında Kilis Belediyesi yüzde 26’lık bir fazla ile ilk sırada yer alırken, Tunceli Belediyesi yüzde 12, Burdur ise yüzde 9’luk bir oranla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.





Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre belediyelerin 2017 yılı sonu itibariyle 61 milyar lira kredi borcu bulunuyor.





“2017 yılı toplam belediye gelirlerinin 97 milyar lira olduğunu düşündüğümüzde, mevcut borç stokunun zaman içinde tasfiye edilmesi pek mümkün görünmüyor” diyen Karatepe, “Devam eden borçluluk ve bu borcun maliyetinin artan faizler ile birlikte yükselecek olması belediyelerin kullanabilecekleri serbest nakit akışı miktarını da belli ölçüde azaltacaktır” görüşünü dile getiriyor.





Bunun yanında yerel yönetimlerin Hazine’ye 11,6 milyar lira borcu da bulunuyor. Bu borcun yarısından fazlası 6 milyar lira, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bunu sırasıyla 1,3 milyar ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve 1,2 milyar lira ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi izlemektedir. Bu üç belediyenin Hazine'ye olan borçlarının toplamı, Hazine'nin bütün belediyelerden olan alacağının yüzde 74’üne denk geliyor.





Ekonomist Karatepe’ye göre yni başkanlar koltuklarına oturduklarında karşılaşacakları önemi sorunların başında mali konular olacak. Karatepe, özellikle ekonomik krizin devam ediyor olması ile birlikte gelir kalemlerinde de bir azalma yaşanacağı için belediyelerin mali sorunları daha belirgin hale geleceğini söylüyor.