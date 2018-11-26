Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'dan taksici manzaraları : Bir kaç km için turistten fazla para istedi; sonra hakaret etti /26 Kasım 2018 20:59

İstanbul'dan taksici manzaraları : Bir kaç km için turistten fazla para istedi; sonra hakaret etti

Taksimde aldığı 3 turist kadın yolcuyu Galatasaray’a getiren taksicinin 44 Euro istediği öne sürüldü. Kadınlar tepki gösterince elindeki 50 lirayı aldığı kadının yüzüne tükürdüğü belirtilen taksici kameraya yansıdı.

İstanbul'dan bir taksici manzarası



Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray’da meydana geldi. Taksim’den binen kadın yolcular Galatasaray’a geldi. Taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı.

El frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici kadının yüzüne tükürdü.

Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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