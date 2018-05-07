Samanyolu Haber /Gündem / 'Seçimden önce Adil Öksüz bir yerlerden çıkarılacak ve...' /07 Mayıs 2018 09:30

'Seçimden önce Adil Öksüz bir yerlerden çıkarılacak ve...'

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bir kaynağının kendisine Meral Akşener'i hedef alacak bir tuzaktan bahsettiğini aktardı.

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Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ben 'kabul edemiyorum' diyorum ama saraya yakın bir kaynağım Bahçeli'nin öfkeli çıkışlarından sonra aradı ve 'Sakın şaşırma, seçime az kala çok büyük bir şey olabilir' dedi. Ben de 'Aynı endişeyi taşıyorum, ama dillendirmeye de çok çekiniyorum, çünkü bunu sohbette konuşmak bile çok riskli' karşılığını verdim.

'Yok' dedi Ankaralı dostum 'Sandığın gibi değil. Bu Meral Akşener'i cemaatle vurarak etkisiz hale getirmek için yapılabilir.' Ardından da sesini sanki çok gizli bir şey söyleyecekmiş gibi alçaltarak 'Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musun?' diye sordu. Ne bileyim ben Adil Öksüz'ü.

'Seçime az zaman kala Adil Öksüz bir yerlerden paketlenip getirilmiş gibi gösterilse, sonra itiraflarda bulunup bazı CHP'li siyasetçileri ve özellikle Meral Akşener'i suçlasa ne olur?' diye akla ziyan bir soru daha sordu. Benzer dedikoduları daha önce duymuştum. Ama bunun Akşener'e karşı kullanılacağını duymamıştım. Haberin yeni tarafı bu.

Gerçi daha ilk günden bu yana Adil Öksüz'ün zaten MİT için çalıştığı, darbe için 'provokatör ajanlık' yaptığı, görevi bitince de bilinen bir yerde güvenlik altında tutulduğu söylentilerini duyuyordum. Bu açıdan bakınca bu kişinin sanki yabancı bir ülkede filmlere konu olacak bir operasyonla yakalanıp getirilmesi ile ilgili bir senaryonun kamuoyunda karşılık bulacağı da kesin.''
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