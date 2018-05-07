'Babacan toplantıda Erdoğan için ağır sözler kullandı'

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yeni dönemde AKP’den milletvekili olmayacak isimler arasında yer alan Ali Babacan hakkında bazı iddialar ortaya attı.







İsmi bir süredir Gül ile de anılan Babacan’ın, İstanbul'da yapılan mahrem bir toplantıya iştirak ettiğini ileri süren Takan, "Ali Babacan, mahrem toplantıdaki konuşmasında isim vermeden R. Erdoğan'ı ve yönetimini eleştirdi. Abdullah Gül idareyi ele alırsa neler yapabileceklerini projeler kapsamında anlattı" iddiasını dile getirdi.





Takan, “mahrem” dediği toplantıya ilişkin şu iddiaları öne sürdü:





"Bilderberg toplantılarının müdavimi Ali Babacan önceki gün akşam İstanbul'da benzeri mahrem bir toplantının baş konuğu olur. Orada konuşulanların dışarıda anlatılmaması için söz verilen ve finans çevreleri ağırlıklı toplantıda Ali Babacan yaklaşık 2 saatlik bir konuşma yapar. Abdullah Gül'ün yakın çevresi ile yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenime göre, Ali Babacan hem yaptığı konuşmada hem de ikili sohbetlerde yoğun beklentilerine rağmen Gül'ün aday olamama durumundan dolayı duyulan üzüntüyü de yansıtır.”





“Bugün Erdoğan'ı kapalı toplantılarda ağır bir dille eleştiren Ali Babacan dün onun en yakın çalıştığı bakanlardan biriydi” diyen Takan, “İstanbul'daki toplantıdan sızan bilgilere göre, 25 Haziran sabahı şer çevrelerinin Türkiye üzerindeki mühendislik faaliyetleri devam edecek. Eğer AKP zihniyeti tümüyle siyasi tarih sayfalarında hak ettiği yeri bulmazsa” ifadesini kullanıyor.







