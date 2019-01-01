Seçim resmen süreci başladı: Seçime katılacak partiler yarın açıklanacak

YSK'nin hazırladığı takvim kapsamında seçim sürecinin başlangıcı 1 Ocak 2019 olarak belirlenmişti. Böylece, bugün itibarıyla seçim sürecine geçildi.





Seçim takvimine göre, seçime katılabilecek siyasi partiler yarın ilan edilecek.





Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, bu süre içinde bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile muhtarlığa başvurması gerekecek.





Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek.





Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.





Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

- 1 Ocak 2019 Salı: Seçimin başlangıç tarihi.

- 2 Ocak 2019 Çarşamba: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

- 4 Ocak 2019 Cuma: Saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

- 10 Ocak 2019 Perşembe: Siyasi partilerin, Mahalli İdareler Seçimi için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri için son gün.

- 17 Ocak 2019 Perşembe: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları için son gün.

- 27 Ocak 2019 Pazar: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

- 31 Ocak 2019 Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Siyasi partiler aday adayı listelerinden büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.