Samanyolu Haber /Dünya / Beş yıldır kayıp olan kedi geri döndü /01 Ocak 2019 11:09

Beş yıldır kayıp olan kedi geri döndü

İngiltere'de beş yıldır kayıp olan bir kedi sahiplerine geri döndü.

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İngiltere'nin South Gloucestershire bölgesinde Kingswood kasabasında Roxy adındaki yedi yaşındaki kedi, 2013 yılında veterinere götürüldüğü sırada kaçmıştı.

Roxy'nin 35 yaşındaki sahibi Vicky Stokes, kedisinin bulunması için sokaklara poster asmıştı, ancak çabaları sonuçsuz kalmıştı.



Roxy'nin yeniden ortaya çıkışı ise kesinlikle bu ilanlarla olmadı.

Vicky Stokes'un komşularından biri olan Amy Ward, bahçesinde bir anda dolaşmaya başlayan kediden ilk başlarda çok korkmuş ve hatta tırmalanmıştı.

Ancak zamanla hayvanın güvenini kazanan Ward, kediyi veterinere götürdüğünde ise gerçek ortaya çıktı.

Kedide mikroçip olması sayesinde, bu hayvanın beş yıl önce kaybolan Roxy olduğu anlaşıldı.

Kedinin kaybolmasının ardından taşınan ve iki çocuk dünyaya getiren Stokes'a 29 Aralık'ta bir telefon geldi.

Stokes, bu anı, "Tam bir Noel mucizesi, çok mutluyuz. Öldüğünü sanmıştık ama iyi gözüküyor, Amy'ye onu bize getirdiği için minnettarız" diyerek özetliyor.

Her ne kadar kaybolduğundan beri aileye iki çocuk ve üç kedi gelse de Roxy, kavuştuğundan beri sahibinin yatağında uyumayı tercih ediyor.
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