Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi 223 milyon 700 bin TL'lik rant /15 Mayıs 2019 19:45

Seçim öncesi 223 milyon 700 bin TL'lik rant

İstanbul Rami'de 93,5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina ve arazisi 1. İflas Müdürlüğü'nde bugün gerçekleşen ihalede 223 milyon 700 bin TL'ye (37 milyon dolar) ipotek alacaklısı Vera Varlık tarafından satın alındı. Fabrika kapandıktan sonra bin işçi tazminatını almamıştı. Uzel Makine işçilerinin fabrikadan 750 milyon TL alacağı vardı. Bina daha önce üç kez satışa çıkarılmış ama alıcı çıkmamıştı. Arazi üzerindeki, bina ve fabrikalar ile iş makinelerine 455 milyon 757 bin 553 TL değer biçilmişti.

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Dev arazide yerleşik, 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu.

Rami’de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör’ün binası ve arazisi bugün İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’nde saat 14.00’de ihaleye çıktı. İhale saatine kadar satışa kimse teminat yatırmadı. İhalenin bitimine dakikalar kala  alacaklılar arasında bulunan Vera Varlık Yönetim A.Ş. 223 milyon 700 bin TL ile açık arttırmaya katıldı. Vera Varlık’tan başka katılım olmayınca 93 buçuk dönümlük arazinin satışı yıllar sonra gerçekleşmiş oldu.



VERA VARLIK’IN 170 MİLYON ALACAĞI BULUNUYOR

Vera Varlık A.Ş.’nin iflas masasından yaklaşık 170 milyon TL alacağı bulunduğu öğrenildi. Vera Varlık, kalan tutar 53 milyon TL’yi iflas masasına yatıracak. Satışın ardından öncelikli olarak iflas masası borcu karşılanacak. Daha sonra işçi alacakları ödenecek. İşçilerin iflas masasına kayıtlı 35 milyon TL (ana para) alacağı olduğu öğrenildi. Yeterli meblağ kalırsa hazine ve sigorta alacağı karşılanacak. Tüm borçlar ödendikten sonra ise alacaklıların ana parasının faizi hesaplanacak. Ödemelerin ardından yeterli meblağ kalırsa alacaklıların faizleri ödenecek. Arazi üzerindeki, bina ve fabrikalar ile iş makinelerine 455 milyon 757 bin 553 TL değer biçilmişti.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

İşçiler ise satışa itiraz edeceklerini belirterek ihaleyi kazanan Vera Varlık şirketinin paravan bir şirket olduğunu iddia etti. Satışın işçilerinin hakkını yemek olduğunu iddia eden işçilerden Orhan Soyluer, “Traktör ürettik. Ülkeye döviz girmesini sağladık. 



Günde 126 traktör çıkan bir fabrika nasıl oldu da bu hale geldi.  Dünyanın ilk onuna girmiş ağır sanayi idi. Uzel ailesinden ayrı, Türk-İş’e bağlı  Türk Metal’den ayrı çekiyoruz. Sahipsiz kaldık. Yerli milli diyoruz fabrika orada çürüyor. Bu işçiye devlet sahip çıksın. Alnımızın terini istiyoruz” dedi.

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