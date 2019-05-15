Meclis'te Trabzon tartışması: Özür dilenmesi gerekiyor

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’nun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Ne dedi Yunan medyası, ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bir dakika ya bu arkadaş nereli, CHP’nin adayı nereli?” sözleri TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi.







AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin “Yunan medyasında böyle bir haber yapıldıktan sonra CHP’nin adayında, grubunda, topluluğunda bir rahatsızlık varsa neden rahatsızlıklarını ifade eden, tekzip eden bir açıklama, haber yapılmadığını soruyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “İlk önce teyit ettiriyorsunuz Trabzonlu olduğunu, ondan sonra Yunan basınıyla ilişkilendiriyorsunuz diyorsunuz. Yarattığınız algı ne?” karşılığını verdi.TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “uzun süredir medya üzerinden Meclis’e yönelik ciddi bir saldırı olduğunu, değersizleştirme, itibarsızlaştırma, çirkin bir dille haber yapma, kullanılan araçlardan milletvekillerinin aldığı maaşa kadar Meclisi değersizleştiren, aşağıya çeken bir üslup bulunduğunu” iddia etti.





Zengin, “Bu konunun hepimizi rahatsız ettiğini biliyorum. Bu meseleyi ortak bir mesele olarak muhakkak gündem yapmamız lazım, çünkü Türkiye demokrasisinin zemini TBMM’dir” dedi.





ZENGİN: CHP’NİN ADAYINDAN NEDEN BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞINI SORUYOR





Özlem Zengin, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’nun İstanbul seçimine ilişkin tartışma konusu olan sözleriyle ilgili hem görüntü metnini deşifre ettiğini hem de kendisiyle konuştuğunu aktardı.





Zengin, “Yunan medyasında böyle bir haber yapıldıktan sonra CHP’nin adayında, grubunda, topluluğunda bir rahatsızlık varsa neden rahatsızlıklarını ifade eden, tekzip eden bir açıklama, haber yapılmadığını soruyor. Yunan medyasında haberin böyle yapılmasının nedenini sormak da bir siyasetçi için, bir fert için çok tabiidir diye düşünüyorum” diye konuştu.





ÖZKOÇ: BUNDAN DAHA AŞAĞILIK BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?





Zengin’e yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İlk önce teyit ettiriyorsunuz Trabzonlu olduğunu, ondan sonra Yunan basınıyla ilişkilendiriyorsunuz, sonra da ‘Bunda başka bir hesap var’ diyorsunuz. Yarattığınız algı ne?” dedi.





“Yarattığınız algı, bundan öncekilerden farklı değil” diyen Özkoç, “Trabzon’da yaşayan insanlarla ilgili Rum, Pontus, bu algıyı yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu adamın toplumdan özür dilemesi gerekiyor. Bu millete size oy vermediler diye ‘aşağılık, terörist’ dediniz, şimdi ‘Pontus’ diyorsunuz, ‘Rum’ diyorsunuz. Bundan daha aşağılık olan bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.





ZENGİN: İTHAM EDİLEN ŞEY KONUŞMADA GEÇMİYOR





Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şunları söyledi:





“Trabzonlu vatandaşlarımızın incineceği her tür tavrın karşısındayız, buna asla müsaade etmeyiz. Buradaki konuşmayı çevirerek, ‘Trabzonlulara böyle demiştir’ demeyi de ben kınıyorum. Sayın Mehmet Tevfik Göksu Trabzonluları itham eden aleni bir cümle kullanmıyor. Her bir arkadaşımız, rahatsız olan Trabzonlu arkadaşımız varsa biz de bundan rahatsızlık duyarız. O sebeple, bu konuşmada kendilerinin söylediği, itham ettiği şey hiçbir yerinde kelime olarak geçmiyor. Tam tersine, kendileri yorum yapıyorlar, tevil yapıyorlar.” dedi.





NE OLMUŞTU?





Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul’da katıldığı bir iftar programında “Ne dedi Yunan medyası, ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bir dakika ya bu arkadaş nereli, CHP’nin adayı nereli? Nasıl oldu Yunan medyası, ‘İstanbul’un Yunan kazandı’ dedi bir ses çıkmadı? Olay büyük, hesap büyük kardeşlerim” demişti.