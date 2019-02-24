Seçim güvenliği ciddi tehdit altında

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) seçim çalışma grubu, 31 Mart yerel seçimlerine giderken sandık güvenliği açısından önceki seçimlerde saptanan aksaklıklara dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

ODTÜ Mezunları Derneği’nin düzenlediği toplantıda, BMO üyeleri Bilgehan Turhan ve Kemal Özkazanç, seçim güvenliği ile ilgili hazırladıkları raporu sundu.

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Türkkolu yaptığı konuşmada, “Günümüz Türkiyesinde demokratik seçim mümkün müdür” sorusuna olumlu yanıt verilemediğini belirtti. Seçimlerden sonra yaşanan “aldatılmışlık” hissinin giderek büyüdüğünü kaydeden Türkkolu, “24 Haziran’da aldatıldık mı, aldatıldı isek bu defa aldanmamak için ne yapmak gerekiyor “ sorusuna yanıt aradıklarını söyledi.

BMO SEÇSİS/Ne Oldu Calışma Gruplarını ortak çalışması sonucu hazırlanan raporda, seçimlerin adil biçimde yapılabilmesi için seçmenlerle ilgili olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilerin doğrulanması gerektiğine dikkat çekildi. Raporda, karekod optik form sayım döküm cetveli, parti tabanınca doğrulanmış oy pusulaları gibi veri güvenliği önlemlerinin hayata geçirmesi gerektiği de vurgulandı.





BEKLENMEYEN DURUMA HAZIRLIKLI OLUNMALI





Siyasi partilerin bilişim altyapılarını güçlendirmeleri, seçim gecesi için beklenmeyen durum senaryolarına hazırlıklı olunması, sandık sonucu verilerini temin ve doğrulama yöntemleri geliştirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, seçim güvenliğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na öneriler de sıralandı. Öneriler arasında itiraz sürelerinin artırılması, tekrarlanan bilgi girişinin önlenmesi, sandık bazında kaç görevlinin (Polis, sandık görevlisi) oy kullandığının veri olarak tutulması ve yayımlanması, verilerin BMO gibi STK’lara açılması yer aldı.





TEK YUMURTA İKİZİ TUTANAKLAR





Raporu hazırlarken 24 Haziran’da oy kullanılan 180 bin sandıktan 2 binini tek tek incelenmesiyle saptanan hatalar hakkında bilgi veren Turhan ve Özkazanç, YSK’nin sonuçlarında neredeyse tüm parti ve adayların lehine ya da aleyhine olan hatalar saptadıklarını aktardı. “Tek yumurta ikizi tutanaklar” tespit edildiğine işaret eden Özkazanç, ikisi de imzalı iki tutanak dışında oyların tamamıyla aynı dağıldığı sandıklar bulunduğuna da dikkati çekti.