Samanyolu Haber /Dünya / Korkunç olay: Postacı, pitbull saldırısına uğradı /24 Şubat 2019 12:06

Korkunç olay: Postacı, pitbull saldırısına uğradı

ABD'de bir postacı, pitbull saldırısına uğradı. Uzun süre yerde yardım bekleyen adamı kurtarmak kolay olmadı.

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Olay ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan bir pitbull, posta dağıtıcısına saldırdı. Bacağından ısırdığı adamı yerde uzun süre hareketsiz bırakan köpeği ayırmak için çevreden gelenler ne yaptıysa başarılı olamadı. Araçları ile yoldan geçenler de araçlarından inerek yanlarındaki sopalarla köpeğe bir süre vurduktan sonra adamı kurtarmayı başardı. Yaralı adam otomobile alındı. Bir süre yerde hareketsiz kalan köpek ardından yeniden ayağa kalktı ve kendisine vuran bir başka adama daha saldırdı.
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