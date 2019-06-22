Samanyolu Haber /Gündem / Seçim günü İstanbul’da hava nasıl olacak? /22 Haziran 2019 15:58

Seçim günü İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul tekrarlanan seçimlere hazırlanıyor ve şehir dışında bulunan vatandaşlar demokratik hakkını kullanmak için akın akın İstanbul'a dönüyor. İstanbul'da seçim günü hava durumunun nasıl olacağı da merak edilen konular arasında. İşte hava durumuna dair son tahminler...

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İstanbul’da yenilenen seçimler için saatler kaldı. Güneşli bir havada seçim heyecanını yaşayacak olan İstanbul’da seçim günü parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 31 derece olurken en düşük ise 22 derece olacak. Nem değerleri %72-96 seviyelerinde bulunacak. Seçimden sonra ise hava sıcaklıkları hızla yükselecek.

SEÇİM SONRASINDA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM OLACAK

Geçen hafta yağışlarla geçen günler bugünden itibaren geride kalıyor. Tahminlere göre seçimden sonraki hafta İstanbul’da ve tüm yurtta güneşli bir hava hakim olacak.



YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleri ile Ankara’nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu’nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
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