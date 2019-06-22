1973'te yerle bir olan Vietnam bile yaptı

Türkiye’de her seçim döneminin en önemli gündem ve propaganda malzemelerinden biridir yerli ve milli otomobil. 31 Mart’tan önce de olmuştu, yoğunluğu azalmakla birlikte 23 Haziran’dan önce de oldu. Bizim siyasetçiler sadece konuşmakla yetiniyor!







Erdoğan’ın ‘yerli ve milli otomobil’ çıkışının üzerinden 8 yıldan fazla zaman geçti. Ancak ‘bir arpa boyu yol alınamadı’ desek, yalan söylemiş olmayız. Daha birkaç öy önce Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, otomobilin tasarım aşamasının bile henüz tamamlanmadığını açıklamışt ve 2022 yılını yeni tarih olarak vermişti.













BU KAÇINCI TARİH!





Tabi daha önce de ‘yerli ve milli’ otomobil için defalarca tarih verildi. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, 2015’de otomobilin yollarda olacağını açıklamıştı. Ardından 2017 telefuz edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2013 yılı ekim ayında yerli(!) otomobil prototiplerinin kamuflajlı görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. 2019’da seri üretime geçileceğini söyledi. Sonra resimlerini paylaştığı otomobillerin Cadillac’ın üretiminden vazgeçtiği eski bir modele ait olduğu ortaya çıktı. 40 milyon Euro çöp oldu.













VİETNAM 2 YILDA ÜRETİME GEÇTİ





Vietnam da tıpkı Türkiye gibi ‘yerli’ otomobil için kolları sıvadı. Sadece iki yıl önce başladı çalışmalara. Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası VinFast, ürettiği ilk araçları geçtiğimiz pazartesi itibarıyla satışa sundu. İlk etapta 10 bin sipariş alındığı açıklandı. Firma, piyasaya süreceği sedan ve 4 çekerli araba modellerini geçtiğimiz ekim ayında Paris otomobil fuarında eski İngiliz futbolcu David Beckham eşliğinde tanıtmıştı. Şirket ayrıca elektrikli motosiklet ve otobüs de üretmeyi hedefliyor. VinFast’ın Fadıl markası 19 bin 400 dolardan satışa çıkarıldı.













NEREDE ÜRETİLECEĞİ BİLE BELİRSİZ





Türkiye, Vietnam’ın 2 yılda üretim satışa sunduğu otomobilin tasarımını bile 8 senede tamamlayamadı. Tasarım önümüzdeki aylarda/yıllarda bitse bile otomobilin nerede, hangi fabrikada üretileceği bile henüz belli değil. Ülke insanı ‘yerli otomobil’ masalıyla uyutulmaya devam ediyor…